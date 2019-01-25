(Görüntülü) Bodrum'da 'rüzgar' ve 'Afrika tozu', hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olanKuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, görüş mesafesini düşürürken, fırtına da hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, Bodrum'da da etkili oluyor. İlçede görüş mesafesi düşerken, rüzgarın hızı ise saatte 70 kilometreye kadar ulaştı. Yarımadanın Güney sahillerine vuran dalgalar, dalgakıranlara çarpınca metrelerce yükseldi. Dalgaların kıyıya çarpmasıyla deniz suyu, Kumbahçe sahilinde ev ve işletmelerin önlerine kadar geldi. Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini kaydetti. Bu akşamdan itibaren çamurlu su şeklinde yağmur yağması bekleniyor.

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