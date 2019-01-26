(Görüntülü) Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü (4)

ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR



Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde ölen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur Atik'in (23) cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çağlar Bencik'in babası Şenol Bencik ve akrabalarının, cenazelerin ilk olarak getirildiği Bodrum Devlet Hastanesi morgu önünde uzun süre gözyaşı döküp beklediği görüldü. Cenazelerin Muğla'ya götürülmesinin ardından ölenlerin yakınları, hastanenin morgu önünden ayrıldı.





Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()