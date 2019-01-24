(Görüntülü) Bodrum'da lodos etkili oldu

Bodrum'da, dün akşamdan itibaren etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Koylarda bağlı 2 sandal batarken, dev dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki bazı yerler suyla doldu.

Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman hızını artıran fırtına, özellikle Yarımada'nın güney kısmında kalan Gümbet, Bitez, Ortakent, Yahşi ve İçmeler mahallelerinde etkili oldu. Buradaki sahilde bulunan yürüyüş yolları boşalırken, sahil kesiminde bazı bölgelerde dalgakıranlara çarpan dev dalgalar metrelerce yükseldi. Bitez ve Ortakent koylarında bağlı bulunan 2 sandal ise battı. Bazı tekne sahipleri, gece boyunca teknelerinin başında nöbet tuttu. Sahilde bulunan işletmelerin sahipleri de masa ve sandalyelerini güvenli yerlere kaldırdı. Unutulan bazı masa ve sandalyeler fırtınayla sürüklendi. Bitez sahilinde dalgaların getirdiği kum ve taşlar yürüyüş yoluna kadar ulaştı. Zaman zaman hızı 90 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın tam fırtınaya dönmesi Bodrumlulara zor anlar yaşattı. İlçede ara ara yağmur da etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, lodos ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini kaydetti.