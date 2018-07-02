ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI
Bodrum'daki bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve ses sanatçısı Hacer Tülü'nün öldürülüp, 4 kişinin de yaralandığı olaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 şüphelinin tamamı, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
(Görüntülü) Bodrum'da 2 kişinin öldüğü saldırının şüphelileri adliyede (2)
ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI Bodrum'daki bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve ses sanatçısı Hacer Tülü'nün öldürülüp, 4 kişinin de yaralandığı olaya karıştıkları belirlenerek gözaltına...
ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI
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