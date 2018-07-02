(Görüntülü) Bodrum'da 2 kişinin öldüğü saldırının şüphelileri adliyede (2)

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI Bodrum'daki bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve ses sanatçısı Hacer Tülü'nün öldürülüp, 4 kişinin de yaralandığı olaya karıştıkları belirlenerek gözaltına...