(Görüntülü) BÖBREĞİNDEKİ KİTLE ALINDI, SAĞLIĞINA KAVUŞTU

FİNİKE'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Fadime Taşdemir'in (68), böbreğinde tümör tespit edildi. Ameliyatla böbreğindeki tümör alınan Taşdemir sağlığına kavuştu.

Yozgat'ta yaşayan Fadime Taşdemir, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde oturan oğlunu ziyarete geldi. Burada rahatsızlanan Taşdemir, oğlu tarafından Kumluca ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede Taşdemir'e böbrek rahatsızlığı teşhisi konularak, üroloji bölümüne sevk edildi. Üroloji uzmanı Prof. Dr. Murat Lekili tarafından değerlendirilen hastaya, böbrek tümörü teşhisi konularak ameliyat olması önerildi.

Ameliyatı kabul eden Fadime Taşdemir'e 'radikal nefrektomi' operasyonu yapıldı. Prof. Dr. Murat Lekili tarafından yapılan ve iki saat süren operasyonla kitle alındı. Eşini aynı hastalıktan kaybettiğini kaydeden Fadime Taşdemir, Karın ağrısıyla hastaneye geldiğimde yapılan muayene sonucu böbreğimde tümör olduğu ortaya çıktı. Ameliyat oldum ve sağlığıma kavuştum. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum iyiyim. Allaha çok şükür dedi.

Prof.Dr. Murat Lekili, hastanın sağ böbreğindeki kitle nedeniyle kendilerine başvurduğunu belirterek, Yaptığımız tetkikler sonucunda, patoloji sonucu çıkmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil ama klinik tecrübelerime göre iyi olmayan bir kitlesi mevcuttu. Yaptığımız önemli bir operasyon sonucu kitleyi ve böbreği tamamen dışarı aldık. Şu an bir sıkıntısı kalmadı. Bu operasyonun önemi şu, kitle alınmadığı takdirde bütün vücuda yayılma riski var. Hastamız şu an gayet iyi. Bir sıkıntısı kalmadı. Ağrısı sancısı da yok. Patoloji sonucuna göre gerekirse ileri tetkik ve tedavisine devam edilecek dedi.