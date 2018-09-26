(Görüntülü) BM yardım konvoyu Suriye’ye geçti

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 6 TIR'lık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Suriyeli plakalı TIR'lara yüklenen yardımlar, BM araçlarının eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye’ye geçiş yaptı. Yardım malzemelerinin Halep ve kırsalındaki Suriyeli sivillere dağıtılacağı öğrenildi.

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