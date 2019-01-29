(Görüntülü) BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la görüşmek üzere adliyede (2)

Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ - Serpil KIRKESER - İstanbul - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere saat 14.20 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.