(Görüntülü) BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'nin İdlib kentine 20 TIR insani yardım gönderdi. BM'nin Reyhanlı'daki lojistik depolarından yüklenen 20 TIR, Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. TIR'larda bulunan insani yardım malzemesi İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacak.

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