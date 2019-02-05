(Görüntülü) BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım gönderdi

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 20 TIR insani yardım gönderildi. BM'nin Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki lojistik depolarından yüklenen 20 TIR, Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. TIR konvoyu, buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. BM'nin yardım TIR'larındaki insani yardımlar İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacak.