(Görüntülü) Bitmeyen inşaat korku saçıyor

Muammer İRTEM - Enver Fatih TIKIR BURSA, () Bursa'da kentsel dönüşüm için 1 buçuk yıl önce başlayan inşaat yarım kaldı. Yaklaşık 10 metre derinliğinde temel kazıldıktan sonra yarım bırakılan inşaat; çevresindeki kaldırım, yol, elektrik direklerinin yıkılmasına, yan binanın zeminindeki toprağın kaymasına ve binada çatlaklara sebep oldu. Yan apartmanda ikamet eden Taner Sönmezocak, ?Binamızın altı boş. Yıkılır diye korkuyla yaşıyoruz dedi. Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bahriyeli Sokak'ta bulunan 2 apartmanın toplamda 20 ev sahibi, 1 buçuk yıl önce kentsel dönüşüm için özel bir inşaat firmasıyla anlaştı. 2 ay için apartman sakinlerinin evlerini boşaltmalarının ardından bina yıkıldı. Yıkılan binanın yerine projedeki evleri yapmak için çalışmalara başlayan inşaat şirketi, binaların temelini kazdıktan sonra zemine bir sıra demir ördü. İnşaat şirketi bu aşamadan sonra binaların yapımını bilinmeyen bir sebeple durdurdu. İnşaatına devam edilmeyen projenin arsası, çevresine istinat duvarı örülmeden yaklaşık 10 metre derinliğinde kazılı halde öylece bırakıldı. Arsayı çevreleyen kaldırım ve yollar zaman içinde çöktü. Aynı zamanda arsanın yan binasında bulunan apartmanın zeminindeki toprak boşluğa doğru kayarken duvarlarının çatlamasına sebep oldu. Eğer müdahale edilmezse evlerinin yıkılacağından korkan mahalle sakinleri, yetkililerden bu durumu çözmeleri için yardım istedi. İnşaat şirketinin yıkım esnasında kendi apartmanlarının bahçe duvarını dahi yıktığını söyleyen komşu apartman sakini Taner Sönmezocak, İnşaat sahibi firma aileleri binadan çıkardı, yıkımı yaptı. İnşaatı bir anda yıktılar. Toz toprak havadan yağdı. Bu yıkımı yaparken bizim binamızın bahçe duvarını da yıktılar. Bize 'merak etmeyin, bir istinat duvarı yapacağız' dediler. Ancak istinat duvarı çok maliyetli olduğu için köşeye çok az inşa edildi. O an için bir sorun yoktu. İlerleyen günlerde havalar soğuyup yağışlar başlayınca bizim binamızın altındaki toprak, yıkılan binanın arazisine doğru kaydı. Yetkililere dilekçeler verdik, noterden inşaat firmasına protesto çektik. Bir sonuç alamayınca duvarı biz yapalım dedik. 'Burası bizim arazimiz' diyerek kabul etmediler. 'Siz yapın' dedik, 'bende yapamam' dedi dedi. 'BURADA KORKUYLA YAŞIYORUZ' Kendi oturdukları apartmana bir şey olması ihtimalinden dolayı korkuyla yaşadıklarını belirten Sönmezocak, Apartmanda kiracılar var, günün birinde yıkılır korkusuyla çıkmak için ev arıyorlar. Son günlerde sık sık deprem belirtileri oluyor, bizim binamızın altı boş. Yaklaşık 5 - 6 metre boşluk var. Ne yapacağız bilmiyoruz dedi. KANALİZASYON BORULARI ORTAYA ÇIKTI, SOKAĞI PİS KOKU SARDI Sokaktaki elektrik direklerinin dahi yıkıldığını belirten Sönmezocak, Müteahhit çok üzülüyor, çok sıkılıyormuş. Devamlı stres haplarıyla yaşıyormuş. Herhalde inşaatı görmek de istemiyormuş. Buna benzer 4 inşaatı olduğunu, dördüne de belediyenin ruhsat vermediğini duyduk ama neden vermediğini bilmiyoruz. Buradaki inşaat gittikçe tıpkı bir yangın gibi çevresini usul usul kemirmeye başladı. Daha önce bir elektrik direği devrildi. Şimdi bir direk daha eğrildi. Açıkta kalan bir su borusu da eğrildi. Alandaki kanalizasyon borularının her yerinde ek var. Sürekli bu borulardan pis sular akıyor dedi.