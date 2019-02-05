(Görüntülü) Bitez'deki su bendi, çöplerle doldu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM Bitez'de, 1980'li yılların sonunda bahçe kuyularına kaynak oluşturması için yapılan su bendi, çoğu plastik olan atıklarla çöplüğe döndü.



Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, 1980'li yılların sonunda bahçe kuyularına kaynak olsun, diye yapılan su bendi, artık kullanılmezken, bölgedeki kirliliğin boyutu da dikkat çekti. Konacık Mahallesi ile Gaz Deresi ve Minder Sarnıcı mevkisinden gelen derenin kesiştiği noktada bulunan su bendindeki kirlilik, görenlerin tepkisini çekti. Konacık Sanayi Sitesi çevresinden atıldığı belirtilen moloz ve çöplerin, yağmurlarla bölgeye ulaştığı öne sürüldü. Bölge sakinleri, su bendinin bir an önce temizlenmesi için çağrıda bulundu.



Öte yandan bendin yakınında 'Çöp ve moloz dökmek yasaktır' yazılı tabela olması dikkat çekti.