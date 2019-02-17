(Görüntülü) Bisikleti düğün arabası yaptılar

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da, yeni evli Fatma- İbrahim Bakan çifti, bisikleti süsleyip, düğün arabası yaptı. Balıklıgöl'de fotoğraf çektiren gelin ve damadın arkadaşları da kendi bisikletleriyle konvoy oluşturup, kent merkezinde pedal çevirdi. Kentte dünyaevine giren Fatma- İbrahim Bakan çifti, renkli çiçek ve balonlar ile süsledikleri bisikleti düğün arabası yaptı. Bisikletle şehir turu yapan gelin ve damada, arkadaşları da kendi bisikletleriyle konvoy oluşturarak, eşlik etti. Bakan çifti, Balıklıgöl'de düğün fotoğrafı çektirdi. Arkadaşlarının özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığını belirten çiftten Fatma Bakan, "Biz eşimle bisiklette tanıştık. Düğünümüzde farklılık yapalım, dedik ve bisikletle düğün konvoyu oluşturduk" dedi.