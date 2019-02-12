(Görüntülü) Bisiklet ve motosiklet sürücüleri, hırsızlık uyarısı



OSMANİYE'de polis, bisiklet ve motosiklet sürücülerini hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi eski belediye binası kavşağında bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Polisler, görüştükleri sürücülere elektrikli bisiklet, motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karşı alınabilecek tedbirler konusunda uyarılarda bulunup, bilgilendirici el broşürlerinden dağıttılar. Özellikle hırsızların güvenlik tedbiri alınmayan, kolay taşınabilen araçları tercih ettiğini belirten ekipler, yaptıkları bilgilendirmelerde şunları kaydettiler



Motosikletinizi veya bisikletinizi park yasağının olmadığı ışıklandırılmış caddelere park edin. Karayolları zorunlu trafik sigortası ve kasko yaptırarak aracınızın çalınması durumunda kaybınızı telafi edebilirsiniz. GPS veya alarm aracınızı güvenli kılar. Şüphelendiğiniz durumlarda polis imdat hattını arayınız.



Ekipler sürücüleri ayrıca, çalıntı araç almamak için alınması gereken önlemler ve ikinci el araç alımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında da uyarılarda bulunup bilgilendirme yaptılar.