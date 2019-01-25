(Görüntülü) Bir gün arayla aynı yerden hızsızlık yaptı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Zafer Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir esnaf, iş yerinin önünde bulunan kazalı TIR'ın parçalarının günden güne azaldığını fark etmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde sabah saatlerinde 3 tekerlekli motosikletle TIR'ın yanına gelen bir kişinin önce aracın radyatörünü, filtrelerini; bir gün sonra da aracın yanında bulunan varili omuzlayıp olay yerinden ayrıldığı gördü. Bu tür hırsızlık olaylarından bıktıklarını belirten esnaflar ise iş yerlerinin önüne bir şey koymaya korktuklarını söyledi.