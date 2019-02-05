(Görüntülü) Bir aile babasız, bir kadın ailesiz kaldı

Davut CAN - Tekin GÜRBULAK İZMİR, ()Uşak'ta, karşı yönden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişiden, aynı aileden olan 3 kişi İzmir'de toprağa verildi. Kazada annesi, babası ve abisini kaybeden Zekiye Ata ile bir yaşındaki bebeğinin babası olan kocası Mesut Hacıoğlu'nu kaybeden Ayşegül Hacıoğlu, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Uşak-İzmir yolu Çınar Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Fahrettin Hacıoğlu (62) yönetimindeki 35 PN 740 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Yılmaz yönetimindeki 64 KY 400 plakalı ciple çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Fahrettin Hacıoğlu'yla, yolcu olarak bulunan eşi Safiye Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Mesut Hacıoğlu ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında cip sürücüsü Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği ve karşı yola geçtiği tespit edildi. OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA GİRDİ Kazada hayatını kaybeden, Hacıoğlu ailesi için İzmir'in Menderes ilçesindeki Gazipaşa Mestanlı Camii'nde, öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Ailesini kaybeden, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata'nın gelini olan Zekiye Ata, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü. Zekiye Ata'yı, yakınları güçlükle sakinleştirdi. Kazada eşini kaybeden Ayşegül Hacıoğlu da güçlükle ayakta durabildi. Eşinin tabutunun başında uzun süre gözyaşı döken Ayşegül Hacıoğlu'nu annesi ve babası sakinleştirdi. Ayşegül ve Mesut Hacıoğlu'nun, 'Utku' isminde bir yaşında bebeklerinin olduğu ve bugün doğum günü olduğu öğrenilirken, kazadan önce Mesut Hacıoğlu'nun eşine telefon açıp, çocuklarının doğum gününü kutlamaya geldiklerini söylediği bildirildi. Ayrıca, Bulgar göçmeni olan Hacıoğlu ailesinin Ankara'ya çifte vatandaşlık işlemleri için gittikleri ve kazanın dönüşte gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin 3 üyesinin cenazesi, kılınan namazın ardından Görece Mezarlığı'na defnedildi.