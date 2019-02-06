(Görüntülü) Bingöl'de 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması

BİNGÖL'de, 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Genç Caddesi Dörtyol Saat Kulesi önünde etkinlik düzenlendi. Uygulamaya, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Can Altundarak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Metin Akay, programın 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldığını belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya öncelikli trafik' yılı ilan edilmiştir. Bugün ülke genelinde yaya öncelikli trafik düzeni bilincini kazandırma etkinliği yapılacaktır. İlimizde 2018 yılında 461 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalara 151 yayanın karıştığı belirlenmiştir. İlimiz şehir merkezinde meydana gelen ölümlü- yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 32'si, yayaların karıştığı kazalar olarak belirlenmiştir. Karayolları trafik kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle sürücüler, yaya geçitlerine giriş yaparken yavaşlamak, varsa veya geçmek üzere olan yayalara geçiş üstünlüğü vermek zorundadır. Yayalara öncelik verilmemesi durumunda sürücülerin kusurlu olacağı, unutulmamalıdır dedi.

Vali Yardımcısı Taner Bolat ise, başlatılan uygulamanın önemli bir uygulama olduğunu ifade ederek, Yayalarımızın can güvenliği açısından önemli bir uygulamadır. İnşallah sürücülerimiz de buna dikkat edip, gerekli hassasiyeti gösterirse, kazaların büyük oranda önüne geçileceğini düşünüyoruz. İnşallah ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olur diye konuştu.

Uygulama kapsamında Genç Caddesi'ndeki yaya geçidinde, polis ve jandarma trafik ekiplerince yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.