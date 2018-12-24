(Görüntülü) Bingöl'de 'En İyi Bal' yarışması

BİNGÖL'de Arı Yetiştiriciliği Birliği ile Bingöl Üniversitesi koordinesinde 76 üreticinin katılımıyla 'En İyi Bal' yarışması düzenlendi.

Bingöl'de üretien balın tanıtımı amacıyla Arı Yetiştirciliği Birliği ile Bingöl Üniversitesi tarafından 'En iyi bal' yarışması düzenlendi. 76 üreticinin katılımıyla yapılan yarışmada Fikri Üzer'in ürettiği bal birinci seçildi. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üretimin yanında, pazarlamasının da önemli olduğunu söyledi. Bingöl balının kaliteli bir bal olduğunu dikkat çeken Rektör Çapak, "Bingöl balının kaliteli olduğunu biliyoruz. Ancak kalite parametrelerini ortaya koyabilecek bilimsel yönümüz lu ana kadar yoktu. Pilot üniversite olmamızla beraber artık analiz ediyoruz ballarımızı. Bu yıl 108 farklı noktaya arıcılarımızla beraber bal kovanları koyduk. Numuneleri alıp analiz ettik. 3 yıl sürecek, 3 yıl sonra analizler karşılaştırılacak. Hangi bölgede hangi kalitede olduğu belli olacak. Balların ne durumda olduğunu, kalitesini ortaya çıkarabileceğiz. Pazarlama da lazım, bunu Türkiye ve dünyaya pazarlamak gerekiyor. Aynı zamanda arı ürünlerini de pazarlamak gerekiyor. Belki araştırma ve geliştirme neticesinde bu ürünlerden farklı bir ürün de bulunabilir" diye konuştu.