(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM VE BAKANLAR KARTAL'DA ENKAZDA İNCELEME YAPTI

(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM VE BAKANLAR KARTAL'DA ENKAZDA İNCELEME YAPTI

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