(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM TERSANE İSTANBUL'UN TEMEL ATAMA TÖRENİNDE KONUŞTU 2

(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM TERSANE İSTANBUL'UN TEMEL ATAMA TÖRENİNDE KONUŞTU 2

YORUM EKLE
Gönder