(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM TERSANE İSTANBUL'UN TEMEL ATAMA TÖRENİNDE KONUŞTU 1

(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM TERSANE İSTANBUL'UN TEMEL ATAMA TÖRENİNDE KONUŞTU 1

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