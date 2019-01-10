(Görüntülü) Binali Yıldırım TBMM'de 'Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle gazetecilerle kahvaltıda biraraya geldi

(Görüntülü) Binali Yıldırım TBMM'de 'Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle gazetecilerle kahvaltıda biraraya geldi

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