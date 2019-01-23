(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım, durakta bir süre oturarak taksicilerle sohbet etti. Yıldırım'a, eski bakan Ahmet Arslan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti. Taksi durağı ziyareti sonrası Yıldırım, çevrede toplananlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım, gazetecilerin Ayşen Gruda'nın ölümüne ilişkin sorusu üzerine, “Allah rahmet eylesin, çok değerli bir sanatçıydı, yakınlarına başsağlığı diliyorum" yanıtını verdi.





CENAZEYE KATILDI



Yıldırım, taksi durağı ziyareti öncesinde, gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın babası, Seyyid Tahir Özışık'ın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.