(Görüntülü) Binali Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi (2)

Gökhan ÇELİK - Güven USTA/İSTANBUL, () TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada...