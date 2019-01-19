(Görüntülü) Binali Yıldırım e-spor sahnesinin açılışını yaptı

İSTANBUL -TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da e-spor sahnesinin açılışını yaptı. Salona torunu ile gelen Yıldırım oyuncularla sohbet etti. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 5'inci e-spor platformu Riot Games Espor Sahnesi'nin açılışını yaptı. 12 yaşındaki torunu Bahar Sena ile salona gelen Yıldırım sporcularla sohbet etti. Yıldırım "Beni buraya torunum getirdi. Dede, orada kocaman bir dünya var. Bilgisayar başından dünya şampiyonlukları yapılıyor. Bugün açılış var, beni götür dedi. Bahar Sena sayesinde buradayım. Sizin isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı görüyoruz. Hepsini rahatça yapabilmeniz, önünüzü açmak için gayret ediyoruz. Bu yatırımlar, bu imkanlar hepsi sizler için seferber ediliyor. Kısacık sürede e-sporun 4 milyon aktif oyuncusu olmuş maşallah Türkiye'de. Oyuncu var, taraftar var, federasyon var, şimdi stadınız da oldu. Bakın bu salon bin kişilik. Avrupa'nın en büyüğü" dedi. TÜRKİYE'DE 4 MİLYON TAKİPÇİ VAR Dijital oyun müsabakaları, takımlar ve rekabet ekseninde oluşan bir ekosistem olan e-spor, yeni bir spor branşı olarak tanımlanıyor. Birçok alt dalı olan e-spor, farklı oyun firmalarının oyunlarından oluşuyor. Oyuncuların profesyonel sporcular gibi, koçları, menajerleri ve yorumcular bulunuyor. Takımlar arasında da yüksek transfer ücretleriyle oyuncu satışı gerçekleşiyor. Karşılaşmalar e-spor için hazırlanan özel sahnelerde yapılıyor. On binlerce seyirci müsabakaları salonlarda, milyonlarcası da internetten izliyor. Twitch ve Youtube platformları üzerinden canlı yayın yapılıyor. Türkiye'de ise futboldan sonra en çok seyirci çeken spor branşları arasında. Türkiye'de 12 milyon oyuncu, 4 milyon e-spor takipçisi var. Oyuncuların yaş ortalaması ise 20.