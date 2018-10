(Görüntülü)Binali Yıldırım'dan ABD'ye 'FETÖ' tepkisi (1)

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, () TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Bu FETÖ'nün lideri Amerika'da el bebek gül bebek bir malikanede yaşıyor. Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü bilgi, belge elde; fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Akla başka sual gelmiyor. Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok" dedi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bu yıl 'Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek' temasıyla düzenlenen TRT World Forumu'nun açılış programına katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Binali Yıldırım, herkesin barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığı bir dünya hedefine yaklaşmanın güçlü ülkelerin 'adil davranma' ve 'iyi niyete dayalı' iş birliği yapmalarıyla mümkün olduğunu söyledi. İş birliği yapmayı gerektiren meselelerin başında terörle mücadele geldiğini belirten Yıldırım, "Terör ve terörizm ülkeye, etkin kimliğe dine bakmadan kayıtsız ve şartsız reddedilmelidir. Terör hiçbir şekilde finanse edilmemeli, silah ve para desteği sağlanmamalıdır" diye konuştu. "NATO'DAN MÜTTEFİK BİLDİĞİMİZ AMERİKA'NIN AÇIK, ALENİ DOĞRUDAN DESTEĞİYLE OLUYOR" Terör sebebiyle Türkiye'nin uzun süredir canı yandığını aktaran Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye 30 yılı aşkın bölücü ve etnik PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Yaylaları boşalttıran, tarımı ve hayvancılığı öldüren, madencilik yapılmasına engel olan, masum insanlara bebeklere varıncaya kadar gözünü kırpmadan teröristlere karşı verdiğimiz mücadaleden ne yazık ki pek çok dost gördüğümüz ülkeden destek göremedik, göremiyoruz. Terörle mücadelede beklediğimiz desteği vermeyen ülkeler, mesele DEAŞ, El Kaide olunca onların vahşeti gündeme gelince avaz avaz bağırıyorlar. Yani kapıları çalınınca hırsızın farkına varıyorlar. 35 bin masum insanı katleden bu örgüt, PKK, bugün de PYD/YPG adıyla Suriye topraklarında faaliyetini sürdürüyor. Acı olan, onların bu faaliyetini sürdürebilmesi dost bildiğimiz NATO'dan müttefik bildiğimiz Amerika'dan açık, aleni doğrudan desteğiyle oluyor. Binlerce TIR silah, füze her türlü mühimmat bu törer örgütüne aktarılıyor. Bu soruyu sorduğumuzda müttefikimiz ve dostumuz olan ülkenin verdiği cevap çok entrasan; 'biz onlarla stratejik bir iş birliği yapmıyoruz, taktik bir iş birliği yapıyoruz'. Ne demek? Zırva...Terör örgütüyle iş birliğinin hiçbir mazur görülecek yanı yoktur. Eğer bölgesel ve küresel terörü yok etmek istiyorsak, bir terör örgütünü yok etmek için başka terör örgütünü kullanmayız. Böyle bir anlayış bölgede barış ve huzuru getirebilir mi?" ABD'YE FETÖ TEPKİSİ FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen TBMM Başkanı Yıldırım, "Son yıllarda bizim bir terör örgütümüz daha oldu. 15 Temmuz 2016'da bu örgüt ülkemizde kanlı bir darbe yapmaya kalktı. Ben o zaman Başbakandım. Cumhurbaşkanımızla birlikte, milletimizi bu alçak darbe girişimine karşı meydanlara davet ettik. Dünya siyasetinde görülmeyen bir işi başardık. Devletin silahlarını, uçaklarını, tanklarını, toplarını ele geçiren alçaklar o silahları sivil insanlara yöneltip, Türkiye'yi çökertmek istediler. Seçilmiş hükümetini yok etmek istediler. O gün halkın gücü tankın gücünü yendi. Türk insanı o gün bu alçaklığa geçit vermemiştir" diye konuştu. "TÜRKİYE DOSYALAR DOLUSU BELGELERİ ÖNLERİNE KOYDU AMA ÇIT YOK" 15 Temmuz'da 251 şehit verildiğini binlerce gazinin olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu terör FETÖ'nün lideri Amerika'da el bebek gül bebek bir malikanede yaşıyor. Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü bilgi, belge elde; fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Akla başka sual gelmiyor. Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok. 'Benim teröristim senin teröristin' gibi ayrım olduğu müddetçe biz, terörle mücadelede başarılı olamayacağımız gibi bölgesel ve küresel kardeşliği de sağlayamayız" ifadelerini kullandı.