(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM CHP SEÇİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM CHP SEÇİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

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