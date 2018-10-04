(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM: BÖLÜCÜLÜK YOK, EYALET GİBİ DÜŞÜNCELER YOK (2)

(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM: BÖLÜCÜLÜK YOK, EYALET GİBİ DÜŞÜNCELER YOK (2)

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