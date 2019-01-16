(Görüntülü) BİLECİK-ESKİŞEHİR YOLUNDA KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ AKSATTI

(Görüntülü) BİLECİK-ESKİŞEHİR YOLUNDA KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ AKSATTI

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