(Görüntülü) Bilal Erdoğan: Batının tek tipleşmeyi bize dayattığını görüyoruz

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY () DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ''Bu küreselleşme sürecinde batı hegemonyasında geçirdiğimizden dolayı batının bu küreselleşmeyle birlikte tek tipleşmeyi bize dayattığını görüyoruz.'' dedi. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen ve dün açılışı gerçekleşen II. Kılıçarslan temalı '33'üncü Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali'ne geleneksel ata sporu gösteriyle devam etti. Bugün düzenlenen etkinliklere Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ak Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı ve Okçular Vakfı Kurucu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve davetliler katıldı. Programda konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ata sporun önemine ve batının tek tipleştirme dayatmasına değindi. Türkiye'nin tek tipleşmeye karşı olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, şunları söyledi: ?Bu geleneksel sporlar, geleneksel oyunlar, kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız, oyunlarımız, halk oyunlarımız, müziklerimiz, bunların hepsi acaba neden bu kadar önemli, diye merak edenler zaman zaman bize ulaşıp soruyorlar. Bakınız, dünyada küreselleşme denilen bir süreci yaşıyoruz. Nedir küreselleşme? Dünyanın küçülmesi, mesafelerin kısalması. Dolayısıyla paylaşımın çok hızlanması, insanların birbiriyle paylaşması, milletlerin birbiriyle paylaşması ve maalesef bu küreselleşme sürecinde batı hegemonyasında geçirdiğimizden dolayı batının bu küreselleşme ile birlikte tek tipleşmeyi bize dayattığını görüyoruz. Tamam küreselleşme, bunun getirdiği imkânlar, dünyada artık insanların birbirleriyle çok daha hızlı ticaret yapabilmesi, bazı şeyleri çok daha ucuza elde edebilmesi, çok daha fazla dünyanın her tarafına ulaşabilmesi ama tek tipleşme niye? Bu küreselleşmeye eşlik eden tek tipleşmeye biz karşıyız. Çünkü bu tek tipleşmenin doğal bir süreç olarak değil, dayatılmış bir süreç olarak tetiklendiğini görüyoruz. Herkes birbirine benzeyecek. Ama daha çok batıya benzemek suretiyle, batının müzikleri dinlenecek, batının sporları oynanacak, batının oyunları izlenecek, batının yemekleri yenecek, batının kıyafetleri giyilecek.'' İnsanların tek tipleşmeden huzur duymadığını ifade eden Erdoğan, ''Dünyada çatışmalar mı ortadan kalkıyor? Dünyada eşitsizlikler mi gideriliyor Demek ki bu küreselleşme tek tipleşmeyi dayattığı zaman insanlar bundan huzur duymuyorlar. Bilakis insanlara siz değerlerini ortadan kaldırmaya çalışırcasına böyle tazyiki sunarsanız insanların insanlar buna tepki göstermeye başlıyor. Dünyanın bunca rengi, dünyanın bunca zenginliği dururken bunları yok etme, dünyada tek kültürün adeta egemen olmasına mücadele etmek doğal, doğru bir şey değil. Onun için biz, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, dünyanın bütün renklerinin, kültürlerinin güçlü olması, yaşaması, var olması gerektiğini savunuyoruz. Bunu da geleneksel sporlar alanında yürütüyoruz dedi.