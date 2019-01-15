Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda 09 Ocak'ta bir iş yerinin önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakarak uzaktan kumandayla patlatan terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan şüpheli B.D.E., 11 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan şüpheli B.D.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü) Beyoğu'nda iş yeri önüne uzaktan kumandalı bomba bırakan şüpheli tutuklandı
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda 09 Ocak'ta bir iş yerinin önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakarak uzaktan kumandayla patlatan terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan şüpheli B.D.E., 11 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda...
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