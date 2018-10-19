(Görüntülü) Beylikdüzü'nde toprak altında kalan işçi kurtarıldı (2)

Alper KORKMAZ - İstanbul () - BEYLİKDÜZÜ'nde kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi 3 saat sonra kurtarıldı. Osmanlı Caddesi'nde bir site önündeki çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan Mustafa Demirkol'u kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İşçi, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası saat 14.30'da kurtarıldı.