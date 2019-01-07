(Görüntülü) Beylikdüzü'nde beyaz örtü havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,() Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi. Kar ilerleyen saatleride etkisini arttıracağı belirtildi.

(Görüntülü) Beylikdüzü'nde beyaz örtü havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,() Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi. Kar ilerleyen saatleride etkisini arttıracağı belirtildi.

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