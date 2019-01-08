(Görüntülü) Beylikdüzü'nde beyaz örtü havadan görüntülendi

Haber-Kamera Ersan SANİSTANBUL,() Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi. Kar ilerleyen saatleride etkisini arttıracağı belirtildi.

(Görüntülü) Beylikdüzü'nde beyaz örtü havadan görüntülendi

Haber-Kamera Ersan SANİSTANBUL,() Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi. Kar ilerleyen saatleride etkisini arttıracağı belirtildi.

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