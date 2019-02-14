(Görüntülü) Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü (4)

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.