(Görüntülü) Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü (3)

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.

(Görüntülü) Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü (3)

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.

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