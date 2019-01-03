(Görüntülü) Beykoz'da babasını öldüren genç adliyeye getirildi

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,() BEYKOZ'daki evlerinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Koray Adıyaman Beykoz Adliyesi'ne getirildi. İddiaya göre, babası bina görevlisi Murat Adıyaman (45) ile evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışan...