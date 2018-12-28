(Görüntülü) Beyazıt'ta "Yılbaşı kutlaması" protestosu

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,() ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları protesto etti. Grup, milli piyango bileti alınmamasını istedi.



AGD üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, "Hristiyanın kutsalına değil, müslümanın kutlamasına karşıyız" yazılı pankart ve dövizler açtı. Sloganlar ve tekbirler atan grup, Kuran-ı Kerim okuduktan sonra basın açıklaması yaptı.



Grup adına basın açıklaması yapan Furkan Semih Coşkun, yılbaşı kutlamasının yapılmaması gerektiğini söyledi.



Coşkun, Milli piyango biletine de karşı olduklarını belirtti.