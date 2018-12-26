(Görüntülü) Beyaza bürünen Hasdal ve çevresi havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kısa sürede yolları, evlerin çatılarını ve yol kenarlarını beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Hasdal, TEM Otoyolu ve çevresi havadan görüntülendi.