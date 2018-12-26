Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kısa sürede yolları, evlerin çatılarını ve yol kenarlarını beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Hasdal, TEM Otoyolu ve çevresi havadan görüntülendi.
(Görüntülü) Beyaza bürünen Hasdal ve çevresi havadan görüntülendi
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kısa sürede yolları, evlerin çatılarını ve yol kenarlarını beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Hasdal, TEM Otoyolu ve çevresi havadan görüntülendi.
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