(Görüntülü) Beyaza bürünen Anadolu Yakasının havadan görüntüleri

Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.

(Görüntülü) Beyaza bürünen Anadolu Yakasının havadan görüntüleri

Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.

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