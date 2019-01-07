(Görüntülü) Beyaza bürünen Anadolu Yakasının havadan görüntüleri

Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.
Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.
Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.