(Görüntülü) Besni’de 1500 kişiye aşure ikramı

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Besni ilçesi'nde muharrem ayı nedeniyle iş adamı Cumali Yaycı tarafından bin 500 kişiye aşure ikram edildi. Muharrem ayı nedeniyle Besni Mehmet Erdemoğlu parkı önünde kurulan kazanlarda 1500 kişiye aşure ikram edildi. Büyük kazanlarda pişirilen aşureleri dağıtan hayırsever işadamı Cumali Yaycı, Muharrem ayı dolayısıyla başta Hazreti Muhammed'in aziz ve mübarek ruhları olmak üzere vatan, millet ve bayrak için şehadete yürüyen tüm şehitlerin ruhuna hediye etmek için aşure ikram ettik. Allah rızası için ikramda bulunduk dedi.