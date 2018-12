(Görüntülü) Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin ikinci iddianame hazırlandı

Haber: Özden ATİK / İstanbul, İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin ikinci iddianame hazırlandı. İddianamede, Binali Yıldırım, Burak ve Bilal Erdoğan ile Genelkurmay 2. Başkanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu bazı komutanlara yönelik eylem yapmak için keşif istihbarat çalışması yapıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 401 sayfalık iddianamede, saldırıda şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi maktul, saldırıda yaralanan ve zarar gören 265 kişi müşteki, 22'si tutuklu 40 şahıs da "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, saldırıyı organize ettiği tespit edilen şüpheli Zozan Kutum'un "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile 46 kişiyi "Kasten öldürme" suçlarından 47 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", 245 kez "Kasten öldürmeye teşebbüs", 25 kez "Mala zarar vermek" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 5 bin 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, diğer şüpheliler hakkında 15 yıldan 5 bin 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi. İddianame, daha önce aynı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılandığı davaya bakan İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talepli olarak gönderildi. KİRİL ALFABESİNDEN ŞİFRELİ NOTLAR BULUNMUŞ İddianamede, şüpheli Zozan Kutum'un ikametinde yapılana aramalarda çok sayıda doküman ele geçirildiği, bu dokümanlardan kahverengi bir not defteri içerisinde Kiril alfabesine karşılık gelen Latin alfabesini gösteren şifre tablosu bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Kutum'dan ele geçen dokümanlardaki kişilerle ilgili de incelemelerde, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu bazı komutanlara yönelik eylem, suikast veya sabotaj türü eylem için keşif istihbarat çalışması amaçlı bilgi toplandığının anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan'ın ismi ve ortağı olduğu şirket isimlerinin bulunduğu dokümanlarda, Bilal ve Burak Erdoğan'a yönelik suikast veya sabotaj türü eylem yapmak için keşif istihbarat çalışmasının yapıldığı da belirtildi. MAÇ LİSTESİ TUTMUŞLAR Şüpheliden ele geçirilen not defterinde yapılan incelemede, "Galatasaray-Bursaspor, Beşiktaş- Medipol Başakşehir, Fenerbahçe- Beşiktaş, Kasımpaşa-Galatasaray, Galatasaray-G. Antep, Kasımpaşa- Beşiktaş, Fenerbahçe- Gençlerbirliği, Fenerbahçe- Zorya Luhansk" ibarelerinin bulunduğu, şüpheli Kutum'un 2016 yılının Kasım ayı ortalarından, Aralık ayının son günlerine kadar kentte oynanacak Süper Lig maçlarının tarih ve oynanma saatlerini not aldığına da dikkat çekildi. "FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇINA ARAÇ TEMİN EDEMEMELERİ NEDENİYLE SALDIRI GERÇEKLEŞTİREMEDİKLERİ" İddianamede, "Dokümanda belirtilen spor müsabakalarının bir takımı baz almadığı, sadece İstanbul'da Süper lig içerisinde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir olmak üzere toplam beş futbol takımını içerdiği görülmektedir. Hatta ve hatta dokümanda Fenerbahçe ile Zorya Luhansk arasında oynanan karşılaşmanın da not alındığı anlaşılmaktadır " denilerek "Şüphelilerin Fenerbahçe-Beşiktaş maçının olduğu gün saldırıda kullanılacak araç temin edememeleri nedeni ile saldırıyı gerçekleştiremedikleri değerlendirilmiştir" ifadesine yer verildi. İddianamede, ayrıca TÜRGEV- KADEM vakıflarının pazar günü düzenlediği organizasyon ve etkinliklere keşif çalışması yapıldığı da tespit edildiği kaydedildi. BİNALİ YILDIRIM'IN KALDIĞI OTELDE KEŞİF TALİMATI Şüphelilerden Ayhan Suni'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek ifade verdiği belirtilen iddianamede, bu bölgeyi bilmesi nedeni ile şüpheli Zozan'a, o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'ın bu otelde kaldığını, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu otelin etrafında güvenlik önlemlerinin arttırılarak ağırlıklı olarak Özel Harekat polislerinin beklediğini söylediği, şüpheli Zozan'ın da kendisine "Git bu otel ve civarında bir keşif istihbarat çalışması yap, yanında kesinlikle telefon götürme, güvenlik kameralarının nerede olduğunu iyice hafızana yerleştir." dediği de iddianamede yer aldı.