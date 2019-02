(Görüntülü) Berkay Yıldız Tilbe'nin ömrünün uzaması için her gün dua ediyorum

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ?da sahne alan Berkay hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser esnasında seyirci ile sohbet eden Berkay, ?Yıldız Tilbe?nin ömrünün uzaması için her gün dua ediyorum' diyerek ünlü şarkıcının da sevilen parçalarını seslendirdi. Berkay, Reynmen'in videosu içinse Youtube'da şarkıyı yayınlayan kanalın ve şirketin sadece kendi görebildiği bir analitik raporu var. Varsa öyle bir delikanlı çıksın açıklasın ona göre konuşalım dedi.

Kış Turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ?da gerçekleşen TikTok Whitefest?te festivalin beşinci gününde Berkay sahne aldı. 'Gel Gel' şarkısı ile sahneye çıkan Berkay daha sonra çeşitli sanatçıların şarkılarını da seslendirerek geceye damga vurdu. Berkay, ?Yıldız Tilbe?nin ömrünün uzaması için her gün dua ediyorumö diyerek ünlü şarkıcının da sevilen parçalarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Berkay söylediği şarkılar ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, hayranlarından bir kadını sahneye alarak şarkı söylemesini istedi.

BERKAY ANALİTİK RAPORLARI AÇIKLASINLAR

Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Berkay Şahin, gençler ile bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve kendisini bu durumun ekstra motive ettiğini dile getirdi. Berkay Şahin, Youtube'da izlenme rekorları kıran şarkıların doğru olmadığını söyleyerek Reynmen'i yaptığı güzel işlerden dolayı tebrik ediyorum. Kendisini de çok seviyorum ama on gün gibi kısa sürede yaklaşık seksen milyon gibi bir rakama ulaşmış olmasını da inandırıcı bulmuyorum. Üç yüz, beş yüz milyon izlenmiş şarkıların ilk bir haftasının bana analitik raporlarını açıklasınlar. Youtube'da şarkıyı yayınlayan kanalın ve şirketin sadece kendi görebildiği bir analitik raporu var. Varsa öyle bir delikanlı çıksın açıklasın ona göre konuşalım diyerek iddialı bir açıklamada bulundu.

YENİ ALBÜMÜNDE KIZLARI İÇİN ŞARKI SESLENDİRECEK...

İkinci kez babalık heyecanı içerisinde olan Berkay Şahin, Eşimin hamileliği çok iyi gidiyor. Evde zaten bir tane kaymaklı ekmek kadayıfı var. İkincisi de yolda... Tarif edemeyeceğim kadar çok güzel bir duygu, inşallah bu muhteşem duyguyu Allah herkese nasip eder diye konuştu. Öte yandan yeni albümünde kızı Arya Şahin ve yeni doğacak kızı Zeynep Şahin ile ilgili bir şarkı seslendireceğini söyleyen yakışıklı sanatçı Çok da güzel bir şarkı olacak dedi.