(Görüntülü) Beli kırılan Yusuf, karnesini hastanede aldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 5 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası beli kırılan ve hastaneye gelen öğretmenlerin ders verdiği Yusuf Gültekin (17), karnesini Milli Eğitim Müdürünün elinden aldı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Müslüm-Emine Gültekin çiftinin 3 çocuğundan biri olan Yusuf, 7 Ağustos'ta bindiği traktörün römorkundan düştü. Römorkun tekerinin üzerinden geçmesiyle beli kırılan Yusuf, Cumhuriyet Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümünde tedaviye alındı. Şarkışla Lisesine devam edemeyen Yusuf?a hastanede eğitim verilmeye başlandı. Kent merkezindeki Kongre Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Canan Yüceyurt ve Fizik öğretmeni Bircan Çelik hafta içi hergün hastaneye gelerek Yusuf'un derslerine devam etmesini sağladı. Okula gidemeyen Yusuf'a karnesini ise Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı hastanede verdi. Karne sevincini hasta yatağında yaşayan Yusuf Gültekin?e ayrıca onur belgesi de verildi. Sivas'ta toplam 75 öğrenciye evde eğitim verildiğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı "2018-2019 eğitim yılında Sivas'ta yaklaşık 130 bin öğrencimiz ve 9 bin öğretmenimiz bugün kazasız belasız birinci eğitim öğretim dönemini sona erdirdi. Bugün hastanede Yusuf'umuzu ziyarete geldik. Yusuf, Ağustos ayında bir kaza geçirmişti. Normalde Şarkışla'daydı yalnız biz Şarkışla'da hastanede eğitim veremediğimiz için Kongre Anadolu Lisesi'ne kaydını yaptık. Oradan da Yusuf'umuza iki tane vefakar, cefakar öğretmen arkadaşımızla beraber sağolsunlar burada eğitimine devam ettirdik. Yusuf tabi derslerinde gayet başarılı, aynı zamanda onur belgesiyle de kendisini taltif ettik bugün. Geçmiş olsun diyorum, Yusuf gayet başarılı bir öğrenci, ümit ediyorum ikinci dönemin sonunda inşallah karnesini kendi okulunda vereceğiz. Devlet olarak her zaman yeter ki eğitim istensin biz çocuklarımızın yanındayız dedi. Hastaneye giderek Yusuf'a ders veren Canan Yüceyurt ise "Öğrencimize hastanede eğitim verdik. Bire bir eğitim verdik. Okula göre bazı zorluklar oldu ama öğrecim açısından neyi öğrenip neyi öğrenemediğini görebiliyorduk. Yusuf çok azimli. Hasta olmasına rağmen ne anlattıysam hemen anladı? dedi. Yusuf Gültekin ise kendisini ziyarete gelerek karnesini veren Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya ve öğretmenlerine teşekkür etti.