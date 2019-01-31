(Görüntülü) Bel ağrısını gideren 700 yıllık sandalyenin patentini alıp seri üretime geçti

Yavuz YILMAZ BURSA () BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılar Önder Torun ve Serdar Şahin, bel fıtığı ağrılarına son verecek sandalye ürettiler. 700 yıl önce ilkel yöntemlerle yapılarak bel ağrılarını sonlandıran sandalyeyi bulan mobilyacılar, sandalyeyi yeniden üretip, ilk kendileri deneyerek sağlığına kavuştular. Bel rahatsızlığı olanlar için seri üretime geçen mobilyacılar, hastalara şifa olmayı hedefliyorlar. Sandalyenin patentini alan mobilyacılar, satışa da başladılar. Mobilyacılık yapan emekli Ziraat Mühendisi Serdar Şahin, 2018 yılında sancılı bel ağrıları çekmeye başladı. Hastane hastane gezen Şahin, çözümün ameliyattan geçtiğini öğrenince araştırmalara başladı. İnternette araştırma yapan Şahin, bir arkeoloğun Endonezya'da 700 yıl önce bel fıtığı hastalığının 'Hernia Lumber' ismi verilen sandalye ile geçtiğini tespit etti. Serdar Şahin, Yaklaşık 700 yıl öncesine ait 'Hernia Lumber' isimli sandalye kadın arkeolog tarafından Endonezya'da keşfediliyor. Tüm bel ve sırt ağrılarının tedavisi için önemli bir sandalye. Özellikle hamile kadınların ağrıları da bu sandalye ile son bulacak. Sağlıkla yaşamınızı sürdürebileceğiniz, gece rahatlıkla uyuyabileceğiniz, yapımı ve kullanımı da basit olan bir sandalye dedi. DOKTORLAR AMELİYAT DERKEN O SANDALYE İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU 1 yıl önce bel fıtığı olan Şahin, ?İki büklüm geziyordum. Doktorlar ameliyat diyordu. Bir sohbet sırasında bu sandalyeyi buldum. İlk yaptığımız sandalye ile yaklaşık 1 saat oturdum. Bel fıtığım kısa sürede ortadan kalktı. Ağrılarım kalmadı. Ben sağlığıma bu sandalye ile kavuştumö diye konuştu. PATENTİNİ ALDI Sandalenin patentini alıp, seri üretime başladıklarını belirten Şahin, ?10 kilogram ağırlığında, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir sandalye. Fiyatı 400 lira. Her akşam televizyonun karşısında 20 dakika oturduktan sonra, sabaha kadar yatağımda rahat bir uyku çekiyorumö ifadelerini kullandı.