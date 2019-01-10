(Görüntülü) Bedrettin Dalan: Ülkemizde düzeltilmesi gereken mesele ekonomi değil hukuktur

İSTANBUL, () - YEDİTEPE Üniversitesi?nin Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan adına düzenlediği ?Hukuk Makale Yarışması?nın kazananları belli oldu. Ödül töreninde konuşan Bedrettin Dalan, ?Ülkenin düzeltilmesi gereken en önemli meselesi ekonomi değil. Ekonomi, evrensel hukukun bir yan ürünüdür. Eğer ülkede doğru düzgün çalışan bir hukuk sistemi yoksa o ülkenin zengin olma şansı sıfırdır? dedi.

Yeditepe Üniversitesi?nin Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan adına bu sene ilk kez düzenlediği ?Hukuk Makale Yarışması?nın sonuçları belli oldu. Yeditepe Üniversitesi?nde düzenlenen ödül törenine Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Üzeltürk, öğretim üyeleri ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

Birinci, ikinci ve üçüncüye para ödülünün verildiği yarışmaya 40?a yakın başvuru yapıldı. Hukuk doktoru unvanına sahip olmayan hukuk fakültesi öğrenci ve mezunlarının katılabildiği makale yarışmasında, ?Düşman Ceza Hukuku ve Uygulamaları? konusu ele alındı. Yarışma sonucunda Göksu Işık birinci, Nuran Haydar ikinci ve Dicle Yağmur Kılıç üçüncü oldu. Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri takdim edildi.

YARIŞMA DÜŞMAN CEZA HUKUKU KONUSUNDA FARKINDALIK SAĞLADI

DüşmanCeza Hukukunun Türkiye?de çok fazla bilinmediğini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, ?Dekanımıza ?Gelin bir yarışma açalım, gençlerimiz bu konuda uğraşsın, çaba göstersin? dedim. Bu yarışma, bu bilimsel kaynağın Türkler tarafından da öğrenilmesini sağlayan ciddi bir çalışmadır. Farklı üniversitelerden öğrencilerimiz güzel çalışmalar yapmış, hepsini kutluyorum. Onlar için ciddi de bir kaynak aktardık buraya, hayırlı uğurlu olsun. Bu yapılan çalışmaları da Yeditepe Üniversitesi Yayınevi?nde basalım ve bütün hukukçulara, barolara gönderelim? dedi.

?Ülkenin düzeltilmesi gereken en önemli meselesi ekonomi değil? diyen Dalan, ?Ekonomi, evrensel hukukun bir yan ürünüdür. Eğer ülkede doğru düzgün çalışan bir hukuk sistemi yoksa o ülkenin zengin olma şansı sıfırdır? ifadelerini kullandı.

?KONU İLGİ ÇEKİCİYDİ?

Yarışmanın çok geniş bir kitleye hitap etmesini hedeflediklerini kaydeden Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Üzeltürk, ?Hem hukuk fakültesi öğrencilerine hem de doktorasını henüz bitirmemiş olan mezunlara yönelik bir yarışmaydı. Bu anlamda özellikle jürinin de objektif olarak belirlenmesine özen gösterdik. Hem üniversitemizden hem de dışarıdan çok değerli ceza hukukçuları bize katkı sağladı. Ben bu tür birçok çalışmanın içerisinde bulundum, normalde çok az başvuru olur ama bu yarışmaya 40?a yakın başvuru oldu. Konunun da gençler tarafından çok ilgi çekici bulunduğunu söyleyebilirim? dedi.

Hukuk fakültesinin genç hukukçulara katkı sağlamak adına bu tür çalışmaları devam ettireceğini belirten Prof. Dr. Üzeltürk, ?Hukuk gençlerle yücelecektir, yükselecektir. Hukuk devletin meşrutiyet kaynağıdır ve hukuk olmadan devlet güçlü olamaz. Bu çok önemlidir. Bu yarışmaların da bu sürece katkı sağlayacağını ümit ediyorum? ifadelerini kullandı.

?ÇOK GÜZEL BİR FIRSAT?

Yarışmanın birincisi, araştırma görevlisi olan Göksu Işık, ?Şu anda doktora yapıyorum. Böyle bir fırsat çıktı karşıma ve bu yarışmaya katıldım. Daha önce de bu konuyla ilgileniyordum. Ne olacağını bilmeden yolladım, güzel haberlerle geri döndüler sağ olsunlar. Makalenin konusu bugün aslında hukuk dünyasında çok tartışılan bir konu. Çünkü terörle mücadele önlemlerinin ceza hukukuna nasıl yansıdığı, hukuk dünyasının bir değişim içerisinde olup olmadığı konuşuluyor. Ben konuyu daraltarak bu konuda çok eleştirilen Türkiye ve Fransa?yı özellikle muhakeme hukuku açısından karşılaştırmak istedim. Makalemin başlığı da ?Türk Hukukunda ve Fransız Hukukunda Düşman Ceza Muhakemesi Uygulamaları?ydı? dedi.

Kazandığı para ödülünü bir burs gibi gördüğünü ifade eden Işık, ?Çünkü kaynak araştırmaları yaparken maddiyata ihtiyacımız oluyor. Yurt dışına gidip gelmemiz gerekebiliyor. O yüzden çok güzel bir fırsat. Yeditepe Üniversitesi?ne teşekkür ediyorum? diye konuştu.