(Görüntülü) Bedelli askerler yemin etti, tezkere aldı

HATAY'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda bedelli olarak silah altına alınan 3 bin 700 asker yemin etti, terhis oldu.



İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda silah altına alınan 3 bin 700 bedelli asker, 18 günlük eğitimlerinin ardından bugün yapılan yemin töreninde silaha el basarak yemin etti. Bedelliler, hem usta asker, hem de terhis oldu. Açık havada düzenlenen yemin törenine İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Dz. Piyade Albay İbrahim Özdoğan, askerler ve aileleri de katıldı.



Törenin ardından terhis olan bedelliler aileleri ve sevdikleri ile buluştu.





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