(Görüntülü) Bebeği için ürettiği bisküvileri tüm Türkiye’ye satıyor

Muammer İRTEM-Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA'da yaşayan kimyager Çiğdem Ardıç, 4 yıl önce doğan bebeği için sağlıklı tarifler denerken yaptığı bebe bisküvilerini, sosyal medya aracılığıyla bugün Türkiye'nin dört bir tarafına gönderir hale geldi. Kimyager Çiğdem Ardıç, 4 yıl önce dünyaya gelen bebeği için ek gıdalarda en iyisini araştırırken marketlerde satılan bebek maması ve ek gıdaların birçoğunun şeker ve katkı maddeleri içerdiğini bu ürünlerin bebeğine uygun olmadığını gördü. Daha sonra bebeğine özel sağlıklı tarifler hazırlamaya başlayan Ardıç, bu tarifleri sosyal medya üzerinden paylaşıp fazlaca beğeni topladı. Sosyal medya hesaplarını takip eden annelerin bu ürünleri istemeleri üzerine üretim tesisi açan Ardıç, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor. Meslek hayatına başladığından beri gıda alanına yöneldiğini söyleyen Ardıç yaptığı açıklamada, "Anne olunca sağlıklı beslenme ve mutfağa olan ilgim birleşince 2014’te ek gıda tarifi verdiğim bir blok açtım. Ek gıda dönemine geçişte en çok yapılan yanlışlardan biri de hazır bebe bisküvisinin bebeklerde rutin kullanılması. Bunu takipçilerime duyurdum ve paketli gıdalardan uzak durmalarını istedim. Daha sonra tariflerim arasında öne çıkan bebe bisküvisi oldu. Daha sonra annelerden ‘bize gönderir misiniz?’ gibi talepler oldu. Bu şekilde bir iş fikri ortaya çıktı. Ülkemizde yaşanan gıda terörüne bir nebze olsun katkı sunmak istedim. Şu an tüm Türkiye’ye sağlıklı bebe bisküvisi gönderiyoruz. Ayrıca erişte, tarhana gibi ürünler de üretiyoruz. Örneğin sütü keçi sütü, unu ise tam tahıl kullanıyoruz. Mevsimsel değil de haftalık üretiyoruz. Diğer bisküvi çeşitlerinde ise üretim günlüktür. Stoksuz çalışmak en büyük özelliklerimizden biridir" dedi. 6 AYDAN 6 YAŞA HER BEBEĞE Ürün çeşitliliklerinin pek çok bebeğe uygun olduğuna dikkat çeken Ardıç, "İlk çeşidimiz olan bebe bisküvisi 6 ay üzeri bebeklere uygundur. Sadece tereyağ kullanıyoruz. Unlarımız tam tahıl ve yoğurt ile yumurta sayesinde besleyiciliğini artırıyoruz. 2’nci olarak keçi boynuzlu bisküvi var 1 yaş üzeri uygundur. Süt alerjik bebekler günümüzde çok arttı. Onlar için süt alerjik bebe bisküvimiz var. Yine çocuk cipsimiz var. Bunlar günlük ürünler. Haftalık olarak siyez unu tarhana ve keçi yoğurtlu tarhanamız var. Eriştemiz var. 6 aydan 6 yaşa kadar ugun ürüner üretiyoruz. Ama ürünlerimizi anneler de tüketebiliyor" şeklinde konuştu.