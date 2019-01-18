(Görüntülü) Baza içindeki kadın cesedinin sırrı çözüldü (2)

Ali AKSOYER- İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL() - AVCILAR'da bir evdeki baza içinde bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. Cesedin Ürdün uyruklu Aysheh Khalil Abdal Alraie (26)'ya ait olduğu tespit edildi. 9 gün önce buraya taşındıkları öğrenilen Aysheh Khalil Abdal Alraie'nin eşi A.A.(29) cinayet şüphelisi olarak aranıyor. Koca A.A.'nın cinayetin ardından iki çocuğunu alarak ülkesi olan Ürdün'e döndüğü öğrenildi. CESEDİ KİRAYI ALAMAYAN EV SAHİBİ BULDU Avcılar, Merkez mahallesi, Tüloğlu sokaktaki binadaki olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; 9 Ocak 2019 tarihinde evini kiralayan ancak kirayı vermeyen kiracılarını görmek isteyen ev sahibi uzun süre çalmasına rağmen kapıyı açtıramadı. Bunun üzerine doğalgaz saatinin altına gizlediği yedek anahtarı alan ev sahibi yanındakilerle birlikte içeri girdi. Evde ağır kokular gelmesi üzerine ev sahibi ve yakınları salonda bulunan tek kişilik çek yatı kaldırıldığında çürümüş bir kadın cesedi ile karşılaştı. Hemen dışarı çıkan ev sahibi ve yakınları durumu polise bildirdi. CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Olay yerine gelen polis ekipleri üzerinde kırmızı eşofman bulunan kadına ait ceset üzerine inceleme yaptı. Büyük ölçüde bozulduğu öğrenilen cesedin Ürdün uyruklu Aysheh Khalil Abdal Alraie'e ait olduğu tespit edildi. Genç kadının, eşi ve iki çocuğu ile birlikte 9 gün önce evi kiralayarak taşındıkları tespit edildi. Polise bilgi veren bina sakinlerinden bazılarının 5-6 gün önce evden bağrışmalar duyduklarını söyledikleri öğrenildi. ÇOCUKLARINI DA ALARAK ÜLKESİNE KAÇMIŞ Yapılan çalışmada öldürülen Aysheh Khalil Abdal Alraie'nin eşi A.A.'nın iki çocuğunu alarak ülkesine döndüğü tespit edildi. Öte yandan Ürdün'de polise başvuran Aysheh Khalil Abdal Alraie'nin annesinin damadı ve torunlarının ülkelerine döndüğünü ancak kızının gelmediğini belirterek yardım istediği öğrenildi. Ürdün polisinin durumu Türk polisine 16 Ocak 2019 tarihinde bildirdiği ve genç kadının kayıp olarak arandığı da kaydedildi. Yetkililer cinayet zanlısı olarak aranan A.A.'nın Ürdün'de yakalanması için gerekli yazışmaların yapıldığını olayın çok yönlü soruşturulduğunu söyledi.