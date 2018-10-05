(Görüntülü) Bayram'ın annesi Adile Erol, "Çocuğumuzun dua edeceğimiz bir mezarı var"

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 2.5 yıl önce kaybolan 2 çocuktan biri olan Bayram Erol'a ait olduğu tespit edilen 3 kemik, Kelkit Çayın'da bulunmuş ve 2 gün önce toprağa verilmişti. Talihsiz çocuklardan Bayram Erol'un(8) acılı annesi Adile Erol "Buna da şükür, çocuğumuzun başında dua edebileceğimiz küçük de olsa bir mezarı var" dedi. Reşadiye'de 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan Dursun Kaan Taşçı (5) ile Bayram Erol kaybolmuş, yaklaşık üç yıl boyunca güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen çocuklardan herhangi bir ize rastlanmamıştı. Ancak kısa süre önce Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kelkit Çayı'ndaki, çalışmaları sırasında HES göletinin mazgallarında bir ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulmuştu. Ankara'da yapılan DNA test sonuçlarından, bulunan kemiklerin Tokat Reşadiye'de kaybolan çocuklara ait olabileceği düşünülerek ailelerden de DNA örnekleri alınmıştı. Testler sonucunda bulunan 3 kemiğin, kaybolan çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu anlaşılmış ve göz yaşları içinde 2 gün önce toprağa verilmişti. 'BUNA DA ŞÜKREDİYORUZ' Yıllardır,oğullarının nerede olduğunu merak ettiklerini ve gözyaşı döktüklerine söyleyen Bayram Erol'un annesi Adile Erol, "Bir gün gelecek, okula gidecek, 'şu Bayram'ın sevdiği yemek' dedik. Herkesten yardım istedik. Yalvardık 'gören bilen varsa söylesin' dedik. Ama bir cevap alamadık. Muhtar, aramalarda Bayram'ın ayakkabısına kemiğine rast gelindiği söylendi. O zaman mutlu olduk. Ne olursa kabulümüz. Sonuçta 3 yıl oldu. Bu çocuk nerede? Tabi yine de sağ salim olsaydı. En azından yaşıyor denseydi bizim için mucize mutluluk olurdu. Eğer ırmaktaysa Bayram'ın olmasını da istedik. Bir an önce haber alalım yaşıyor mu? Ölümü bilelim diye istedik. Rabbim dualarımı kabul etti. En azından küçük de olsa büyük de olsa çocuğumuzun bir mezarı var. Benim için çok zor. Aile içinde çok zor. Çok şeyler atlattık. Ben ağlıyorum okul yoluna gidiyorum. İkizi yanımda büyüyor, arkadaşlarını görüyorum olur olmaz yıpranıp üzülüyorum. Ama artık gidip de dua edeceğimiz çocuğumuza bir mezarı var. İşte Bayram burada diyeceğimiz. Buna da şükrediyoruz" dedi. 'ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARINI YALNIZ BIRAKMASIN' Hiç bir zaman çocukları Bayram'ı unutmayacaklarını söyleyen anne Adile Erol, "Tabi ki hiçbir zaman unutmayacağız çocuğumuz kalbimizde. Özel günlerde, bayramlarda ve doğum günlerinde çocuğumun yanına gidip ona Yasin okuyacağım. Ailecek kardeşi ile beraber dua edeceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Mekanı cennet olsun çocuğumun. Kaybolduğu zaman hep kayıp diye rüya görüyordum. Her zaman arıyorduk. Bulundu denince kayıp diye hiç rüya görmedim. Biraz sevinçliyiz bulunduğu için. Öldüğü için bir daha göremeyeceğim için de bir anne olarak üzgünüm" diye konuştu. Anne ve babalara çocuklarını yalnız bırakmaması konusunda uyarıda bulunan Anne Erol, "Benim başıma gelmeyecek diye bir şey düşünmesinler. Tabi biraz daha erken davransaydım belki çocuğum şuanda yaşıyor olabilirdi. Kendime göre düşüncem öyle ama rabbim de böyle izin, destur verdi. Gittim ama bulamadım. Yarım saat 15 dakika bile çocuklar için çok tehlikeli. Hiç kimse gözünün önünden çocuğunu ayırmasın. Çocuklar oynuyor ama herkes çocuğuna sahip çıksın. Onlarda bu üzüntüyü yaşamasın. Çünkü evlat acısı çok zor. Bir zamandan sonra onun bir kemiğine, derisine, ayağına bile razısın. Çünkü onu görmek seni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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