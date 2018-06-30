(Görüntülü) Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün inşaatı hızla devam ediyor -1

İZMİR'de yapımı devam eden Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün yüzde 30'luk bölümü tamamlandı. İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, merkez bina dışında 5 hastanenin bulunduğu, 2 bin 60 yataklı sağlık kampüsü için "İzmir ve bölgemizde eksikliklerimizi tamamlama adına da çok ciddi bir proje" dedi.





Yapımı devam eden Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nde çalışmalar son hızla ilerliyor. İzmir'in en büyük projeleri arasında gösterilen şehir hastanesi kampüsünün yüzde 30'luk kısmı tamamlandı. İçerisinde 5 hastaneyi barındıracak olan sağlık kampüsünde 414 poliklinik, 51 ameliyathane, 378 yoğun bakım ünitesi olacak. Şuanda yaklaşık bin 500 işçinin çalıştığı, 618 bin 896 metrekarelik alanda yapımı devam eden kampüsteki hastaneler hızla yükseliyor. Proje tamamlandığında 6 bin kişiye istihdam sağlanacağını ve hastalar, ziyaretçiler olmak üzere burada günlük 71 bin kişinin ağırlanmasının beklendiğini dile getirnen İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, "Bayraklı Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği bir proje. Sağlık Bakanlığı'nın devam ettirdiği bir proje. İzmir ve bölgemize eksikliklerimizi tamamlama adına da çok ciddi bir proje. Hastanemiz 2 bin 60 yataklı olacak. Şu anda yüzde 30'u tamamlanmış durumda. Taşlık bir alanda inşaat olduğu için zemin çalışmaları uzun sürdü. Ancak depreme dayanıklılık bakımından da çok sağlam bir proje oldu. İzmirlilere çok net bu güvenceyi verebilirim. Allah deprem yaşatmasın, ancak çok güçlü depremlere dahi dayanıklı bir hastane olacak. Hastanemiz üç bloktan oluşuyor. Bir ana hastane bloğu var, bir fizik tedavi bloğu var, bir de yüksek güvenlikli psikiyatri bloğumuz var. Ana hastane bloğunda, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji hastanesi, kadın doğum hastanesi, genel hastane, teşhis ve tedavi kütlesi yer alacak. Şehrin içinde hastane odaklı ve sağlık hizmetlerinin verildiği şehir kampüsünden bahsediyoruz. 414 poliklinik, 51 ameliyathane, 378 yoğun bakım ünitesi olacak" dedi.





"BEŞ YILDIZLI OTEL GİBİ HİZMET VERECEK"





Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün 2020 yılında tamamlanarak hizmete gireceğini dile getiren Salnur şunları söyledi:





"Bu projeye neden ihtiyaç duyduk? Bizim hastanelerimiz var, ancak fiziki yapıları çok kötü. 7-8 hastanın bir odada yattığı hastaneler var. Biz bunların artık günümüz şartlarında daha iyi imkanlarda, beş yıldızlı otel hizmetlerini aratmayacak, tek kişilik odaların olduğu, iki kişi olsa bile ayrı tuvaletinin banyosunun olduğu fiziki şartlarının olmasını istiyoruz. Türk halkı, İzmir halkı ve Ege Bölgesi halkı bu hizmetlere layık. Fizik tedavi hastanesi olarak İzmir'de eksiğimiz var. Hastanelerimizin içinde bu hizmeti veriyoruz ama ayrı bir hastane olarak bu hizmeti verdiğimiz yer olacak. Yine yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi ihtiyacımızdı. Bu ihtiyacımızı da karşılayacak. Yoğun bakım sayılarımız, yatak sayımızın yeterli olması gerekir. Ama şu anda yetmiyor. Normalde 2021'lerde bitmesi bekleniyordu. Ama Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Sağlık Bakanımızın çabalarıyla 2020'e çekildi. İnşallah o tarihte bitecek ve İzmirlilere özel hastane niteliğinde ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak. Onun dışında Buca Tınaztepe Şehir Hastanesi de onay aşamasında. O hastanemiz de önümüzdeki günlerde başlayacaktır."



